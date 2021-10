Il papà di Martina Rossi, 'niente galera ma giustizia c'è' (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Di tenerli in galera non mi interessa, quello che importa è che giustizia sia stata fatta e che l'immagine di mia figlia sia stata ripulita". Cosi Bruno Rossi, padre di Martina Rossi, sui condannati, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Di tenerli innon mi interessa, quello che importa è chesia stata fatta e che l'immagine di mia figlia sia stata ripulita". Cosi Bruno, padre di, sui condannati, ...

Advertising

rubio_chef : Cari Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, anche se la giustizia italiana vi ha condannati a soli 3 anni per la mo… - il_Conte78 : RT @Sydwerehere: Hanno provocato la morte della figlia tentando di stuprarla ma non andranno in galera Ma da Bruno Rossi, papà di Martina,… - Sydwerehere : Hanno provocato la morte della figlia tentando di stuprarla ma non andranno in galera Ma da Bruno Rossi, papà di Ma… - Noname63840335 : RT @rubio_chef: Cari Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, anche se la giustizia italiana vi ha condannati a soli 3 anni per la morte di M… - sangiorgi73 : RT @rubio_chef: Cari Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, anche se la giustizia italiana vi ha condannati a soli 3 anni per la morte di M… -