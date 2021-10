Il padre di Manuel Bortuzzo al veleno “C’è qualcuno che …” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo è un ragazzo splendido che, all’interno della casa del Grande fratello vip sta dando un esempio di come si vive la vita nella sua vera essenza, di quanto sia importante non arrendersi mai e di quanta forza di volontà e carattere serva per rimanere a galla quando la vita ti pone davanti delle difficoltà che sembrano insormontabili. Il padre di Manule Bortuzzo lancia una frecciata ai concorrenti della casa Il padre di Manule Bortuzzo ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it in occasione della quale si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Franco Bortuzzo a Fanpage.it ha detto: “Un fisioterapista lo vede due volte a settimana” e poi sulla ex fidanzata del figlio, Federica Pizzi: “È una ragazza d’oro, hanno preso strade diverse”. E, ancora, volendo ... Leggi su cityroma (Di venerdì 8 ottobre 2021)è un ragazzo splendido che, all’interno della casa del Grande fratello vip sta dando un esempio di come si vive la vita nella sua vera essenza, di quanto sia importante non arrendersi mai e di quanta forza di volontà e carattere serva per rimanere a galla quando la vita ti pone davanti delle difficoltà che sembrano insormontabili. Ildi Manulelancia una frecciata ai concorrenti della casa Ildi Manuleha rilasciato un’intervista a Fanpage.it in occasione della quale si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Francoa Fanpage.it ha detto: “Un fisioterapista lo vede due volte a settimana” e poi sulla ex fidanzata del figlio, Federica Pizzi: “È una ragazza d’oro, hanno preso strade diverse”. E, ancora, volendo ...

