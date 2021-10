Il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje: ecco cos’ha rivelato (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ arrivato un nuovo messaggio dalla Madonna di Medjugorje per tutti i fedeli che hanno deciso di affidarsi alla “Regina della Pace”. ecco cosa ha rivelato. Madonna di Medjugorje (AdobeStock)Puntuale come ogni 25 del mese, anche lo scorso 25 settembre la veggente Marija Pavlovic ha rivelato il messaggio affidatole dalla Madonna di Medjugorje per la comunità. Per i fedeli di tutto il mondo, la Vergine è un’istituzione. Il villaggio di Medjugorje – che si trova nella Bosnia-Erzegovina, ovvero l’ex Jugoslavia – è sede di tantissimi pellegrinaggi. Sul luogo, ogni anno, i credenti ed i devoti della ... Leggi su chenews (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ arrivato undalladiper tutti i fedeli che hanno deciso di affidarsi alla “ReginaPace”.cosa hadi(AdobeStock)Puntuale come ogni 25 del mese, anche lo scorso 25 settembre la veggente Marija Pavlovic hailaffidatole dalladiper la comunità. Per i fedeli di tutto il mondo, la Vergine è un’istituzione. Il villaggio di– che si trova nella Bosnia-Erzegovina, ovvero l’ex Jugoslavia – è sede di tantissimi pellegrinaggi. Sul luogo, ogni anno, i credenti ed i devoti...

Advertising

F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Nuovo casco per Sebastian Vettel ?? 'Acqua=Vita' è il messaggio pensato dal pilota tedesco per il GP di Turchia! #F1in… - F1inGenerale_ : Nuovo casco per Sebastian Vettel ?? 'Acqua=Vita' è il messaggio pensato dal pilota tedesco per il GP di Turchia!… - Birillo1980 : RT @gianninastar14: Amiche e Amici, seguite subito il nuovo Account di LUCA BILLA @il_Billa e RT Il più possibile questo messaggio. Il vecc… - Formula1Co : ???????????? Nuovo casco per #SebastianVettel in virtù del #TurkishGP Water=Life. ?????? Un chiaro messaggio sull'ambiente.… - ilariadituccio : RT @girpell: #Agresti 'Dalle mie fonti, ed è passato un messaggio sbagliato, Dybala non ha mai chiesto 13-15-20milioni. Ma il giocatore vol… -