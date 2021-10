Il nuovo M5s lavori con più forza per i beni comuni: contro la politica elitaria, torniamo a parlare con i movimenti per l’acqua pubblica (Di venerdì 8 ottobre 2021) A 10 anni dal referendum e a 12 anni dalla nascita del M5s bisogna imboccare con più forza la strada dei beni comuni ora che è diventato il nostro primo valore. Per questo ho letto con interesse l’appello lanciato dal Forum Italiano dei movimenti per l’acqua pubblica che accende un faro ed una voglia di partecipazione dal basso sul Pnrr che deve rilanciare una stagione dei diritti, a difesa dell’acqua e dei beni comuni. Né il Pnrr può diventare un grimaldello per le privatizzazioni del Sud Italia mentre costruire protagonismo per il Mezzogiorno d’Italia. Un rinnovato percorso di mobilitazione con la “carovana dell’acqua” nei mesi di ottobre e novembre lanciato dal Forum risponde anche alle parole di Giuseppe Conte che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) A 10 anni dal referendum e a 12 anni dalla nascita del M5s bisogna imboccare con piùla strada deiora che è diventato il nostro primo valore. Per questo ho letto con interesse l’appello lanciato dal Forum Italiano deiperche accende un faro ed una voglia di partecipazione dal basso sul Pnrr che deve rilanciare una stagione dei diritti, a difesa dele dei. Né il Pnrr può diventare un grimaldello per le privatizzazioni del Sud Italia mentre costruire protagonismo per il Mezzogiorno d’Italia. Un rinnovato percorso di mobilitazione con la “carovana del” nei mesi di ottobre e novembre lanciato dal Forum risponde anche alle parole di Giuseppe Conte che ...

