Il Newcastle e la nuova proprietà saudita: quali sono le prospettive future? (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'acquisizione da parte di un consorzio diretto da un fondo saudita del Newcaste ha aperto una nuova finestra di discussione. Sì perchè il caso della vendita della squadra bianconera si era trasformato in un vero e proprio intrigo internazionale. Tanto da diventare motivo di dibattito anche per divesti analisti, finanziari e calcistici. Quest'ultimi infatti vedono l'acquisto dei sauditi del club di St. James Park come un'opportunità per crescere. Altri invece vedono il Newcastle addirittura come il nuovo Manchester City, club che come ben sappiamo è diventato in pochi anni un colosso della Premier League. Newcastle: quali sono le prospettive future? I fans della squadra del nord est dell'Inghilterra possono essere contenti.

