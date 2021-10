“Il mio corpo è diventato così”. Antonella Clerici è cambiata: “Ecco cosa mi è successo” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Antonella Clerici ha parlato di come ha vissuto il periodo della menopausa, l’interruzione definitiva delle mestruazioni e, pertanto, della fertilità per le donne. Lo ha fatto in una lunga intervista a Ok Salute e Benessere. Si è sentita destabilizzata all’improvviso e ha spiegato come ne è venuta fuori guardando al futuro con fiducia senza sentirsi “vecchia e finita”. “Era ottobre 2017 e all’improvviso il ciclo mestruale si è interrotto. Mi sono detta, all’inizio, ‘che figata, non ho più la scocciatura delle mestruazioni, niente più mal di pancia, antidolorifici…’. E invece avrei preferito avere quelle scocciature il più a lungo possibile. Perché diciamolo: la menopausa è una grande rottura di scatole – confessa la bionda conduttrice – Gli inconvenienti da affrontare sono tanti, ma sicuramente il primo è quello delle vampate; non importa quale sia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021)ha parlato di come ha vissuto il periodo della menopausa, l’interruzione definitiva delle mestruazioni e, pertanto, della fertilità per le donne. Lo ha fatto in una lunga intervista a Ok Salute e Benessere. Si è sentita destabilizzata all’improvviso e ha spiegato come ne è venuta fuori guardando al futuro con fiducia senza sentirsi “vecchia e finita”. “Era ottobre 2017 e all’improvviso il ciclo mestruale si è interrotto. Mi sono detta, all’inizio, ‘che figata, non ho più la scocciatura delle mestruazioni, niente più mal di pancia, antidolorifici…’. E invece avrei preferito avere quelle scocciature il più a lungo possibile. Perché diciamolo: la menopausa è una grande rottura di scatole – confessa la bionda conduttrice – Gli inconvenienti da affrontare sono tanti, ma sicuramente il primo è quello delle vampate; non importa quale sia ...

Advertising

anto_galli4 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Pensate al vostro corpo che, grazie alle NANOTECNOLOGIE, è collegato ad un server remoto con il 5G Balle? Non avete a… - itsmegracex : RT @CCabello_Italia: “È questa strana psicologia: più amo il mio corpo, più voglio prendermene cura... Finché sono in salute, mi alleno e m… - aelysmochi : mi sa che sto male e che tra poco mi verrà la febbre. non mi ammalo da due anni quindi ovviamente mi ero scordata d… - iosonoanastasia : RT @HOBIQUlTY: le buone maniere che lasciano il mio corpo solo coattanza perché è partito noyz narcos in macchina - Corriere : Adele: «I commenti peggiori sul mio corpo sono arrivati dalle donne e questo mi ha deluso» -