Il M5S spaccato tra Conte e Raggi. Torna la tentazione del proporzionale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Con l?avvicinarsi dei ballottaggi a Roma e Torino, diventano sempre più funambolici gli esercizi dialettici di Giuseppe Conte per arrivare a dire che appoggia i candidati del Pd, ma solo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 8 ottobre 2021) Con l?avvicinarsi dei ballottaggi a Roma e Torino, diventano sempre più funambolici gli esercizi dialettici di Giuseppeper arrivare a dire che appoggia i candidati del Pd, ma solo...

Ultime Notizie dalla rete : M5S spaccato Il M5S spaccato tra Conte e Raggi. Torna la tentazione del proporzionale Il M5S spaccato Un problema in più per Conte ma anche per Enrico Letta che dopo i ballottaggi potrebbe trovarsi con un MoVimento destinato a spaccarsi tra chi torna a predicare la corsa solitaria e ...

M5S, tutti contro tutti: il sostegno a Lo Russo spacca il Movimento TORINO. Non c’è tempo, nell’agenda di Giuseppe Conte, per pensare a Torino, dove il Movimento 5 Stelle si spacca tra il primo e il secondo turno delle elezioni. Dopo i festeggiamenti di Napoli il prob ...

