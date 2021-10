(Di venerdì 8 ottobre 2021) Fanpage fa un’inchiesta infiltrandosi nelle fila di dirigenze Fdl e si conferma l’incredibile: ci sono nostalgici fascisti tra di loro. E che nostalgie. Quindi non erano i post facebook di Santanché, ossessionata dai migranti e dalla nazionalità di chi compie un crimine a suggerire che razzismo e vigliaccheria sono i tratti fondanti del fascismo, ma Meloni in un video (pauroso veramente) su instagram spiega quanto sia indecente che le 100 ore di registrazione del giornalista di Fanpage le siano state negate per verificare una qualche manipolazione. View this post on Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni) Questa indignazione sebbene la più eletta a Roma, nelle file di Fratelli d’Italia è la figlia di Romano. Si chiamacome la moglie del Duce e ha postato sui social un cartello ...

HuffPostItalia : Il letto di Mussolini, Rachele al comune e il museo della Shoah

... nelle file di Fratelli d'Italia è la figlia di Romano. Si chiama Rachele come la moglie ... In un piano c'è un particolare cimelio: la camera dadi Benito . Poiché non abito molto ...ad_dyn "Io sono giornalista - ricorda Meloni - e non ho maida nessuna parte che l'autonomia ... ad_dynè stato un criminale dittatore, Berlinguer una persona perbene, sincero ...Fanpage fa un’inchiesta infiltrandosi nelle fila di dirigenze Fdl e si conferma l’incredibile: ci sono nostalgici fascisti tra di loro. E che nostalgie. Quindi non erano i post ...Il primo cittadino riflette sul contesto in cui venne presa la decisione: "Ridaremmo una verginità ai nostri nonni o evidenzieremmo una nostra superiorità? Al posto loro avremmo fatto diversamente?" ...