Il leghista Max Bastoni | ' Querelo Formigli | ha falsificato la realtà'

Advertising

PorellaOfficial : RT @neXtquotidiano: Il leghista Max Bastoni querela Corrado Formigli dopo l’ultima puntata di Piazzapulita - LupoNolberto : RT @neXtquotidiano: Il leghista Max Bastoni querela Corrado Formigli dopo l’ultima puntata di Piazzapulita - neXtquotidiano : Il leghista Max Bastoni querela Corrado Formigli dopo l’ultima puntata di Piazzapulita - max_giordano : RT @LaVeritaWeb: Il «Corriere» che ha fatto lo scoop ora pubblica i dialoghi tra il leghista e i due romeni: provano che è stato uno di lor… - Max_Alle : RT @AdalucDe: Ho l’impressione che l’abbandono di Salvini del tavolo del governo sia solo un modo per spostare l’attenzione su altro.. perc… -

Ultime Notizie dalla rete : leghista Max

Lo ha scritto in una notaBastoni, consigliere regionale lombardo della Lega, dopo la messa in ...in cui si è di fatto negato deliberatamente il contraddittorio" ha aggiunto l'esponente. "...Lo ha scritto in una notaBastoni, consigliere regionale lombardo della Lega, dopo la messa in ...in cui si è di fatto negato deliberatamente il contraddittorio" ha aggiunto l'esponente. "...Il leghista molto vicino all'estrema destra contro l'inchiesta di Fanpage e La7: "Non ho accettato finanziamenti illeciti e allora..." ...A puntare il dito contro la Lega e lo stesso Salvini sono ora in tanti. A partire dal M5S. "La seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage mostra che non solo il partito della Meloni ma anche la Lega di ...