Il leghista Max Bastoni querela Corrado Formigli dopo l’ultima puntata di Piazzapulita

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 8 ottobre 2021) A quasi 24 ore daldi, non si spengono le polemiche.il caso Jonghi Lavarini e la secondadell’inchiesta “Lobby Nera” di Fanpage, ora anche ilMaxsi scaglia contro la trasmissione di La7. Anzi, direttamente contro il conduttoreto per alcune parole pronunciate nei suoi confronti nel corso delladi ieri. Max, il quasi ex consigliereAll’interno della secondadi Lobby Nera, si è parlato anche di alcuni esponenti del Carroccio. E tra i nomi emersi c’è anche quello ...