Il legale di Davigo Csm coinvolto nell' indagine ' Loggia Ungheria' | ' Vogliamo leggere gli atti'

Advertising

zazoomblog : Il legale di Davigo (Csm) coinvolto nellindagine Loggia Ungheria: Vogliamo leggere gli atti - #legale #Davigo #(Cs… - Adnkronos : #Csm, legale #Davigo: 'Attendiamo di leggere atti dopo chiusura indagine'. - italiaserait : Csm, legale Davigo: “Attendiamo di leggere atti dopo chiusura indagine” - fisco24_info : Csm, legale Davigo: 'Attendiamo di leggere atti dopo chiusura indagine': Così l'avvocato Francesco Borasi all'Adnkr… -

Ultime Notizie dalla rete : legale Davigo

Adnkronos

L'ex consigliere del Csmè indagato per rivelazione di segreto d'ufficio nell'indagine che coinvolge alcuni magistrati milanesi in merito alla cosiddetta inchiesta sulla Loggia Ungheria. Dalla ......di segreto d'ufficio per aver consegnato all'allora consigliere del Csm Piercamillodei ... E' un problema giuridico, delicato, che noi confidiamo di risolvere positivamente", conclude ilL’avvocato Francesco Borasi, difensore di Piercamillo Davigo, ha commentato la chiusura indagine della procura di Brescia. "Dopo la chiusura indagine, le copie degli atti sono a nostra disposizione qu ...!E' la chiusura di un primo capitolo che poi troverà eventualmente, ammesso che ci sia la richiesta di rinvio a giudizio, in una sede processuale la sua verifica" "Ne prendiamo atto. E' la chiusura di ...