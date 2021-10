Il governo riapre | l' Italia in zona bianca 100% spettacoli | sì parziale per stadi e disco

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Dall'11 ottobre nelle zone bianche cinema e teatri torneranno alla capienza del, glipotranno raggiungere il 75%, i palazzetti dello sport il 60%. Per leteche innalzato al 50 per ...

Fanpage.it

Dall'11 ottobre nelle zone bianche cinema e teatri torneranno alla capienza del 100%, gli stadi potranno raggiungere il 75%, i palazzetti dello sport il 60%. Per le discoteche innalzato al 50 per ...Da lunedì 11 ottobre situtto e di più , ovvero con più capienza rispetto a quella attuale: riapriranno anche le ... 'La decisione deldi consentire il ritorno al 100% della capienza nei ...Cambiano le regole per gli ingressi, naturalmente sempre con Green pass, in cinema, discoteche, musei, stadi, sale da ballo.Si torna alla normalità nel settore degli spettacoli. Ammesso il 75% dei tifosi alle partire di calcio. Il Governo decide il 50% per le sale da ballo ...