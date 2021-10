Il futuro trequartista cresce in casa: Iliev tra i 60 talenti del Guardian (Di venerdì 8 ottobre 2021) Piccoli talenti crescono. In casa nerazzurra, stando a quanto garantiscono anche oltre confine, ce n'è soprattutto uno che corre spedito verso un futuro radioso. Il suo nome è Nikola Iliev, talento ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Piccolicrescono. Innerazzurra, stando a quanto garantiscono anche oltre confine, ce n'è soprattutto uno che corre spedito verso unradioso. Il suo nome è Nikola, talento ...

Advertising

sportli26181512 : Il futuro trequartista cresce in casa: Iliev tra i 60 talenti del Guardian: Il futuro trequartista cresce in casa:… - Gazzetta_it : Inter, il futuro trequartista cresce in casa: Iliev tra i 60 talenti del Guardian #Inter - wainehudson : @NiccoPasta Ma Bernabè in campo potrebbe sostituire chi? Del prato nel ruolo ibrido difensore-mediano, mezzala, tre… -