Il furbetto col Porsche che si intasca il reddito grillino (Di venerdì 8 ottobre 2021) La guardia di finanza di Brescia ha denunciato 117 percettori del reddito che non ne avevano diritto. Tra questi, uno straniero che di recente ha immatricolato una Porsche Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 ottobre 2021) La guardia di finanza di Brescia ha denunciato 117 percettori delche non ne avevano diritto. Tra questi, uno straniero che di recente ha immatricolato una

Advertising

sologiuma : @DebAttanasio @matteorenzi @CarloCalenda Certo che no. Per farsi un'idea non c'è bisogno di andarci al cinema, ma o… - TheAgnostic2 : @AndrewMari1988 Anna Falchi ??? Famo i seri dai, questa ha già dato abbastanza col furbetto del quartierino... - Roxy19794 : @MisterRockin Veramente Tarro ha detto in più occasioni che lui si sarebbe vaccinato, salvo poi criticare con post… - LaPravdania : @Andyilmatto ecco un tuit unico per te col cane giapponese furbetto andrea -