Il femminismo riparta dal nuovo cinema francese

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Quest’anno sarà ricordato come uno dei migliori per quanto riguarda i premitografici: tante le registe che hanno portato a casa statuette prestigiose, due delle quali in territorio. Julia Ducournau prima e Audrey Diwan dopo si sono aggiudicate rispettivamente la Palma e il Leone d’oro con i loro film (Titane e L’évènement) che parlano di donne. Una costante di questi film è il coraggio: troviamo infatti donne consapevoli e coraggiose che non seguono gli schemi pre-impostati della società ma anzi sono padrone delle loro scelte, soprattutto quelle estreme. Che ilstia ripartendo dal? A giudicare anche Raw, film precedente della Ducournau, e Revenge di Coralie Fargeat sembrerebbe di sì. Le donne che abbiamo di fronte sono fortissime ...