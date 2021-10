Il favore del M5s all' amico di Conte indagato | un caso? Qui crolla l' avvocato del popolo

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il partito dell'«onestà-onestà» deve fare i conti con gli amici indagati. È ildell'Luca Di Donna, classe 1979, rampante professionista con studio nel centro di Roma e un giro d'affari che si è ampliato in modo considerevole da quando i grillini hanno occupato le stanze dei bottoni. Secondo i pm di piazzale Clodio, Gennaro Varone e Fabrizio Tucci, coordinati dall'aggiunto Paolo Ielo e dal procuratore capo Michele Prestipino, che l'hannoper associazione a delinquere finalizzata al traffico d'influenze illecite, Di Donna con il collega Giancarlo Esposito e l'imprenditore Pierpaolo Abet, «riceveva utilità da soggetti privati sfruttando e mettendo a disposizione reciproca le relazioni con soggetti incardinati ai vertici di istituzioni pubbliche e strutture appaltanti». PARCELLE ESORBITANTI In pratica, durante la ...

Advertising

Antonella_Soldo : .@VincenzoDeLuca dice che sul #referendumcannabis si fa banalizzazione del tema. Proprio oggi un sondaggio… - AndreaMarcucci : Molto apprezzabile la generosità di @CarloCalenda e le dichiarazioni di @ItaliaViva a favore di #Gualtieri. Ottime… - ilriformista : La dirigente del Miur Boda, accusata di corruzione, in una conversazione con Federico Bianchi parla di un passaggio… - gielisTs : @borghi_claudio Mi sono limitato a vedere le audizioni del filosofo #Agamben e del Professor #Cosentino . È tutto c… - PillaPaladini : RT @DavidPuente: 5/ Indovinate chi ha fatto un'interrogazione parlamentare a favore di Voxnews? Un leghista, lo scrive Vox sul suo sito: ht… -

Ultime Notizie dalla rete : favore del

Adnkronos

... sostegno alimentare e inclusione sociale adi persone fragili e famiglie in condizione di ... Qui "ogni ospite è seguito da un'équipe di professionisti che lo sostiene nel recuperobenessere ...... a cui ora si aggiunge la minacciacollasso dei servizi dell'energia elettrica. Porto Rico rischia di restare al buio. Il paese che dopo il referendum adella proposta di diventare uno ...L'investitore immobiliare canadese Ivanhoé Cambridge ha effettuato un investimento azionario privilegiato da 150 milioni di dollari nella Mount Auburn Multifamily, una società immobiliare ...Si preannuncia una contesa piuttosto equilibrata nonostante i favori del pronostico non siano dalla parte dell'italiano. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena nella giornata di giovedì 7 ...