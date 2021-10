Il Fatto: Mancini e Vialli coinvolti nell’inchiesta Pandora Papers, ma sulla vicenda cala il silenzio di Stato (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelle carte dell’inchiesta giornalistica Pandora Papers, che nella prima tranche aveva interessato anche Ancelotti e Guardiola, compaiono anche il ct della Nazionale, Gianluca Vialli e il suo collaboratore ed amico Roberto Mancini. I due hanno investito soldi in due società registrate alle British Virgin Islands, paradiso dell’offshore. Eppure, scrive il Fatto Quotidiano, nessuno ne parla. “Analisi tattiche sulla sconfitta contro la Spagna. Pronostici sulla finalina di domenica per un torneo, la Nations League, che non conta nulla. Grandi disamine sulle prospettive della Nazionale in vista dei prossimi Mondiali in Qatar. Ma neanche una parola, nemmeno un piccolo commento di sfuggita, sull’autogol di Roberto Mancini e Gianluca Vialli: ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelle carte dell’inchiesta giornalistica, che nella prima tranche aveva interessato anche Ancelotti e Guardiola, compaiono anche il ct della Nazionale, Gianlucae il suo collaboratore ed amico Roberto. I due hanno investito soldi in due società registrate alle British Virgin Islands, paradiso dell’offshore. Eppure, scrive ilQuotidiano, nessuno ne parla. “Analisi tattichesconfitta contro la Spagna. Pronosticifinalina di domenica per un torneo, la Nations League, che non conta nulla. Grandi disamine sulle prospettive della Nazionale in vista dei prossimi Mondiali in Qatar. Ma neanche una parola, nemmeno un piccolo commento di sfuggita, sull’autogol di Robertoe Gianluca: ...

