Il dossier “segreto” di Forza Italia che accusa Fdi e Lega | «Abbiamo perso per colpa loro»

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Undirimbomba nel centrodestra. EFratelli d’per la sconfitta alle elezioni comunali. Un documento di dieci pagine, spiega oggi Repubblica, che esalta il ruolo del partito di Silvio Berlusconi. Ma soprattutto, stigmatizza Matteo Salvini per i 635mila voti bruciati e ripete quello che ha detto il segretario del Partito Democratico Enrico Letta a caldo dopo i risultati. E cioè che al centrodestra manca un federatore. Nella nota si segnala che «fra le candidature del centrodestra ai ruoli apicali solo due erano esplicitamente riconducibili a, Occhiuto in Calabria e Di Piazza a Trieste». E questo significa due cose: «Che vincono candidati non improvvisati, perché entrambi ...

Advertising

Miti_Vigliero : Il dossier segreto di Fi: “Errori di Lega e Fdi, così abbiamo perso” In un documento la conta dei voti bruciati in… - repubblica : Il dossier segreto di Fi: “Errori di Lega e Fdi, così abbiamo perso” [di Emanuele Lauria] - Vortexmagnus1 : @marcocappato Mattarella sta muto sull'astensionismo. Mattarella non cita l'art.48 della Costituzione: 'Il voto è p… - AngiolinaRuta : RT @mariobianchi18: Il #4ottobre 2006 è creato #Wikileaks, l'organizzazione che farà tremare governi di tutto il mondo pubblicando dossier,… - Carmela_oltre : RT @mariobianchi18: Il #4ottobre 2006 è creato #Wikileaks, l'organizzazione che farà tremare governi di tutto il mondo pubblicando dossier,… -

Ultime Notizie dalla rete : dossier segreto

la Repubblica

I nomi dell'allenatore della Nazionale, Roberto Mancini e quello di Gianluca Vialli , capo delegazione degli azzurri agli ultimi Europei, compaiono nell'archiviosvelato dall'inchiesta ......interessati ad una maggiore prossimità con l'Ue e ovviamente i riflessi geopolitici del... Un passaggio sottolineato dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel : "Non è un, c'è ...La nota interna di analisi del voto (la firma è di Forza Italia) è un lungo elenco di bordate a Salvini e Meloni: "Non vinciamo nelle grandi città, dove l’elettorato è più informato". Salvini da Dragh ...In un documento la conta dei voti bruciati in due anni da Salvini: -70,2%. “Al centrodestra manca un federatore. Premiata la fedeltà a ...