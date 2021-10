Il debito italiano messo a rischio da quei crediti malati

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Tesoro ha preso in carico sofferenze ex bancarie per 120 miliardi di euro. Ma la gestione è molto più complicata del previsto. E può rivelarsi una bomba per i conti. Anche il Covid, come Benito Mussolini, ha fatto cose buone. O se non proprio buone, almeno decisamente utili. E Dio solo sa quanto le banche italiane, quelle che per il governatore Vincenzo Visco erano tra le più solide del mondo, avevano bisogno di smaltire in qualche modo una montagna di«marci», senza svenare i loro azionisti privati con costosi aumenti di capitale. Con due strumenti geniali, Amco (Asset management company) e Gacs (Garanzia cartolarizzazioni sofferenze), sigle ignote al grande pubblico come le migliori armi segrete, il Tesoro si è caricato sulle spalle oltre 120 miliardi di queste «sofferenze», utilizzando perfino le norme per fronteggiare la pandemia cinese. Il ...