Il Covid ha aiutato i pagamenti cashless ma in Italia c'è ancora troppo contante (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Il Covid ha portato a un’accelerazione della digitalizzazione dei pagamenti, ma l’Italia resta ancora un Paese ad alta intensità di uso del contante, tra le 35 peggiori economie insieme a Guatemala, Burundi e Azerbaijan”. A dirlo ad HuffPost è Lorenzo Tavazzi, Partner e Responsabile Scenari e Intelligence di The European House - Ambrosetti. Secondo lo studio realizzato dal primo think tank Italiano sui dati rilasciati dalla Banca Centrale Europea nel rapporto annuale «ECB Payment Statistics» del luglio 2021, “a fronte di una riduzione importante dei consumi, di quasi l’8 per cento nel 2020, il transato cashless è diminuito molto di meno, solo di un punto e mezzo”. Questo significa che il pagamento con carte di credito e con le diverse modalità ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ilha portato a un’accelerazione della digitalizzazione dei, ma l’restaun Paese ad alta intensità di uso del, tra le 35 peggiori economie insieme a Guatemala, Burundi e Azerbaijan”. A dirlo ad HuffPost è Lorenzo Tavazzi, Partner e Responsabile Scenari e Intelligence di The European House - Ambrosetti. Secondo lo studio realizzato dal primo think tankno sui dati rilasciati dalla Banca Centrale Europea nel rapporto annuale «ECB Payment Statistics» del luglio 2021, “a fronte di una riduzione importante dei consumi, di quasi l’8 per cento nel 2020, il transatoè diminuito molto di meno, solo di un punto e mezzo”. Questo significa che il pagamento con carte di credito e con le diverse modalità ...

