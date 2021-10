“Il cancro fa questo”. Shannen Doherty, i segni della chemio sul viso. La foto spaventa tutti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il mostro che si muoveva dentro il suo corpo Shannen Doherty, l’indimenticabile Brenda di Beverly Hills che ha fatto sognare milioni di persone, l’ha scoperto nel 2015. Una lotta serrata, fatti di alti e bassi, di vittorie e cadute: sempre e comunque a testa alta. Perché Shannen non è tipa di arrendersi. Si era capito tempo fa da una sua intervista rilasciata al settimanale Elle al quale aveva confidato ancora di non essersi ancora “messa a tavolino per scrivere le lettere importanti. Ma so di doverlo fare”. “Ci sono cose che devo far sapere a mia madre. Voglio che mio marito sappia quello che rappresenta per me”. È proprio grazie al marito che Shannen Doherty sta affrontando meglio la malattia nonostante le difficoltà. “Sto cercando di capire come accettare chi sono ora (…) Alcune delle medicine ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il mostro che si muoveva dentro il suo corpo, l’indimenticabile Brenda di Beverly Hills che ha fatto sognare milioni di persone, l’ha scoperto nel 2015. Una lotta serrata, fatti di alti e bassi, di vittorie e cadute: sempre e comunque a testa alta. Perchénon è tipa di arrendersi. Si era capito tempo fa da una sua intervista rilasciata al settimanale Elle al quale aveva confidato ancora di non essersi ancora “messa a tavolino per scrivere le lettere importanti. Ma so di doverlo fare”. “Ci sono cose che devo far sapere a mia madre. Voglio che mio marito sappia quello che rappresenta per me”. È proprio grazie al marito chesta affrontando meglio la malattia nonostante le difficoltà. “Sto cercando di capire come accettare chi sono ora (…) Alcune delle medicine ...

Advertising

dababybih : Hey raga volete aiutami? Dovete semplicemente aprire questo link - medica_marcella : @barbarab1974 Ma scusate… non capisco chi è“solo” contro questo Vax… appurato che le case farmaceutiche sono multin… - FaNaTiKo10 : @__Mari92 A me 1 mese fa' mi avevano dato 1 anno di vita, per questo mi sto operando: gli ho detto guardate facciam… - ACMClubNotts : @PianetaMilan @MinoRaiola @acmilan @CorSport @gigiodonna1 Ma questo ha ancora il diritto di parola?…meno male che c… - marcorighi59 : @DiMarzio Indegno è lui e voi giornalisti che non denunciate mai questo autentico cancro del calcio (dopo i gobbi)… -