'Il Barcellona guarda in Italia: nel mirino Kessié e Brozovic' (Di venerdì 8 ottobre 2021) Barcellona (Spagna) - " K oeman ha chiesto al Barcellona almeno un rinforzo a centrocampo e nel mirino ci sono Franck Kessié del Milan e Marcelo Brozovic dell'Inter , entrambi con il contratto in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 ottobre 2021)(Spagna) - " K oeman ha chiesto alalmeno un rinforzo a centrocampo e nelci sono Franckdel Milan e Marcelodell'Inter , entrambi con il contratto in ...

Advertising

sportli26181512 : 'Il Barcellona guarda in Italia: nel mirino Kessié e #Brozovic': Secondo il quotidiano spagnolo Sport, i blaugrana… - battitomilan7 : @GiovaB95 Secondo me la questione è diversa .uno che investe ,guarda prima i conti . In questo momento ,il Barcello… - sbocat : Va, diré una frase @EnricJuliana style: ‘Barcellona guarda Roma di sottecchi’ - BlackWidowflim : Atletico Madrid vs Barcellona: come guardare La Liga 2021 LIVE Barcellona vs Atletico Madrid Guarda dal vivo:;… - 84Darion : @kekko_molise87 @ilPellicano_ C'è un piccolo difetto, bimbominkia gobbo: il barcellona ha sempre tenuto palla tanto… -