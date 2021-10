Il bambino rapito dal padre a Padova è stato ritrovato in Romania (Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - Il bambino di 5 anni rapito a Padova martedì mattina mentre stava andando a scuola con la mamma è stato ritrovato in Romania. Secondo quanto si apprende il bimbo sarebbe stato rintracciato dalla polizia romena a bordo di un treno. Ad architettare il rapimento sarebbe stato il padre, separato, violento e con un divieto di avvicinamento emesso dal tribunale di Bucarest, che intorno alle 8.20 di martedì mattina assieme ad altri tre uomini ha immobilizzato la madre, prelevato il bimbo e caricato su un furgone, poi ritrovato abbandonato a Limena, nel Padovano. Leggi su agi (Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - Ildi 5 annimartedì mattina mentre stava andando a scuola con la mamma èin. Secondo quanto si apprende il bimbo sarebberintracciato dalla polizia romena a bordo di un treno. Ad architettare il rapimento sarebbeil, separato, violento e con un divieto di avvicinamento emesso dal tribunale di Bucarest, che intorno alle 8.20 di martedì mattina assieme ad altri tre uomini ha immobilizzato la madre, prelevato il bimbo e caricato su un furgone, poiabbandonato a Limena, nelno.

