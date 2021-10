Il bambino rapito a Padova è stato ritrovato: era con il padre a bordo di un treno in Romania (Di venerdì 8 ottobre 2021) È stato ritrovato il bambino rapito a Padova martedì scorso dal padre che, con l’aiuto di tre complici, l’aveva strappato dalle braccia della madre per poi fuggire. Secondo le prime informazioni, l’uomo e il figlio di cinque anni sarebbero stati rintracciati dalla polizia rumena a bordo di un treno tra Ungheria e Romania. Ieri a Limena, nel Padovano, era stato recuperato il furgone usato per il sequestro. bambino rapito a Padova Il piccolo è stato prelevato martedì mattina da un “commando” di quattro uomini. La mamma, una 26enne moldava, lo stava accompagnando a scuola. Improvvisamente a pochi passi da lei si è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Èilmartedì scorso dalche, con l’aiuto di tre complici, l’aveva strappato dalle braccia della madre per poi fuggire. Secondo le prime informazioni, l’uomo e il figlio di cinque anni sarebbero stati rintracciati dalla polizia rumena adi untra Ungheria e. Ieri a Limena, nelno, erarecuperato il furgone usato per il sequestro.Il piccolo èprelevato martedì mattina da un “commando” di quattro uomini. La mamma, una 26enne moldava, lo stava accompagnando a scuola. Improvvisamente a pochi passi da lei si è ...

