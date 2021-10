Il bambino rapito a Padova è stato ritrovato con il padre in Romania (Di venerdì 8 ottobre 2021) La polizia rumena ha ritrovato il bimbo di 5 anni rapito a Padova dal padre. Bogdan Hristache martedì scorso l’aveva strappato dalle braccia della madre tra via del Plebiscito e Vigodarziere e poi era fuggito insieme a tre complici a bordo di un furgone Mercedes Vito. Secondo le prime informazioni, l’uomo e il figlio sarebbero stati rintracciati dalla polizia romena a bordo di un treno al confine tra Romania e Ungheria. I carabinieri erano sulle tracce dei sequestratori: ieri a Limena (Padova) i militari dell’Arma avevano recuperato il furgone usato per il sequestro. Il rapimento era scattato martedì mattina poco dopo le 8. Martedì scorso la madre Alexandra era uscita con il bimbo per portarlo all’asilo a Mortise. Sotto casa, in via Salandra, dal furgone Mercedes Vito nero targato ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) La polizia rumena hail bimbo di 5 annidal. Bogdan Hristache martedì scorso l’aveva strappato dalle braccia della madre tra via del Plebiscito e Vigodarziere e poi era fuggito insieme a tre complici a bordo di un furgone Mercedes Vito. Secondo le prime informazioni, l’uomo e il figlio sarebbero stati rintracciati dalla polizia romena a bordo di un treno al confine trae Ungheria. I carabinieri erano sulle tracce dei sequestratori: ieri a Limena () i militari dell’Arma avevano recuperato il furgone usato per il sequestro. Il rapimento era scattato martedì mattina poco dopo le 8. Martedì scorso la madre Alexandra era uscita con il bimbo per portarlo all’asilo a Mortise. Sotto casa, in via Salandra, dal furgone Mercedes Vito nero targato ...

