Il 17 novembre esce la prima serie tv di Zerocalcare: «Strappare lungo i bordi» – Il trailer (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’annuncio risale quasi a un anno fa. Era il 21 dicembre 2020 quando Michele Zerocalcare Rech aveva annunciato la sua prima serie animata. Ora l’esordio: la serie sarà disponibile dal 17 novembre sulla piattaforma di streaming Netflix. Fino a questo momento il fumettista romano non si è mai confrontato con una serie animata, o quasi. Durante la pandemia aveva pubblicato una serie di corti diventati, come da tradizione, parecchio virali. Questi brevi filmati erano completamente autoprodotti, dalla fase di disegno al montaggio, passando anche per il voice over. I fan più fedeli ricorderanno anche Zerocalcare ha firmato anche il video di Ipocondria del cantate romano Giancane e un brevissimo video utilizzato per lanciare la prima ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’annuncio risale quasi a un anno fa. Era il 21 dicembre 2020 quando MicheleRech aveva annunciato la suaanimata. Ora l’esordio: lasarà disponibile dal 17sulla piattaforma di streaming Netflix. Fino a questo momento il fumettista romano non si è mai confrontato con unaanimata, o quasi. Durante la pandemia aveva pubblicato unadi corti diventati, come da tradizione, parecchio virali. Questi brevi filmati erano completamente autoprodotti, dalla fase di disegno al montaggio, passando anche per il voice over. I fan più fedeli ricorderanno ancheha firmato anche il video di Ipocondria del cantate romano Giancane e un brevissimo video utilizzato per lanciare la...

