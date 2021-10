Identificato il tifoso che ha offeso Koulibaly: ecco a cosa va incontro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Identificato il tifoso che ha offeso Koulibaly. La persona andrà in giudizio e sarà daspato. Il clubha intenzione di non farlo più accedere al Franchi. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 8 ottobre 2021)ilche ha. La persona andrà in giudizio e sarà daspato. Il clubha intenzione di non farlo più accedere al Franchi. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

