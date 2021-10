I Måneskin travolti dal successo | il vero significato dietro Mammamia

Leggi su dilei

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “”, verrebbe da dire, solo a sentire la voce graffiante di Damiano David in questo nuovo singolo dei, che consolida ilesploso a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo e a Eurovision Song Contest, dai quali sono usciti grandi trionfatori. Il gruppo romano ritorna, stavolta con un brano prodotto dal loro manager Fabrizio Ferraguzzo, per riproporre quel sound ruvido che tanto piace alle piazze internazionali e che in Italia ha riportato quella nota rock che mancava da molto tempo., ildiRockstar sul palco, ventenni nella vita. Questo è quello che ha voluto sottolineare il leader della band durante la presentazione del singolo, avvenuta straordinariamente in inglese presso l’SO36 di Berlino, nella ...