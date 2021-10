I Maneskin tornano con “Mammamia” | il nuovo singolo in uscita oggi

(Di venerdì 8 ottobre 2021) I vertici delle classifiche internazionali e il loro sound crudo, energetico e sfrontato. Itirano fuori dile loro armi, gli strumenti, per spingere in vetta ildal titolo. Freschi di un’esibizione da headliner insieme a Doja Cat e Ed Sheeran all’evento Global Citizen Live 2021 a Parigi il 25 settembre scorso; la band si è confermata come il primo gruppo italiano della storia con due singoli contemporaneamente nella Top Ten britannica. E cavalcano il vento del successo senza sosta presentando ilin, 8 ottobre, con nuove contaminazioni. Victoria al basso, Damiano al microfono, Thomas alla chitarra ed Ethan in fondo con la sua batteria, intonano Oh mamma mia ma-ma-mamma mia ...

Prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e dai Måneskin, Mammamia è stato registrato in presa diretta per ...
Dopo il successo internazionale in classifica, e i concerti sold out in tutta Europa, i Måneskin sono tornato con il nuovo singolo " MAMMAMIA ". Prodotto da Fabrizio Ferraguzzo & Måneskin, il brano è ...