I Måneskin tornano con ‘Mammamia’ e si prendono un po’ in giro dopo l’exploit dell’Eurovision

(Di venerdì 8 ottobre 2021)aver scalato le classifiche internazionali e calcato i palchi dei principali Festival estivi europei, icon, il nuovo singolo fuori oggi. Prodotto da Fabrizio Ferraguzzo &, il brano è registrato in presa diretta per mantenere un suono molto ruvido. Nonostante sia una canzone rock, richiama vibrazioni dance e da club, a partire da un potente riff di basso e una batteria incalzante. Il testo scanzonato parla della percezione che le persone possono avere del comportamento altrui, le cui intenzioni e pensieri sono invece completamente differenti. La band, più che mai, mostra il proprio lato ironico e non si prende troppo sul serio. Victoria, Damiano, Thomas e Ethan faranno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin tornano

Radio Italia

con 'Mammamia' , brano che si preannuncia una hit e allo stesso tempo un messaggio ai detrattori arrivati con il successo internazionale. Ascoltando il testo nell'anteprima ...I Maneskina mostrarsi completamente senza veli sul profilo Instagram ufficiale della band, ma questa volta non sembrano entusiasmare il pubblico.a far parlare di loro (e questa volta non solo per i successi in ambito musicale) i Maneskin , che hanno deciso di pubblicare alcuni scatti che li ritraggono completamente senza veli sul ...