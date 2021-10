I governatori del Sud si lamentano del Pnrr perché il Pnrr non l' hanno letto

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è un elemento ancora più disarmante nella protesta, già di per sé bizzarra, che alcuni presidenti delle Regioni del Sudmesso in piedi contro il Governo. Ma prima di parlare di questo elemento è bene partire dai malumori emersi giovedì, quando isi sono ritrovati intorno a un tavolo per discutere di varie questioni legate al Recovery. A Mario Draghi viene rimproverato di aver sbagliato i conti (e qui che la questione diventa bizzarra, non tanto per la caratura del premier, ma anche solo per il fatto che il Recovery, insieme ai vaccini, è la ragione fondativa del suo governo e quindi la missione infallibile per definizione). Il governatore della Campania Vincenzo De Luca dice che ”è una cosa non vera” sostenere che il 40% delle risorse andrà al Mezzogiorno. I calcoli di altri suoi colleghi dicono che mancano 7 miliardi: invece di 89 ...