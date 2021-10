“I commenti sul mio corpo mi hanno ferita: sono sempre la stessa” il ritorno di Adele (Di venerdì 8 ottobre 2021) Adele è pronta a tornare alla grande con 30, il nuovo album che arriva con un paio d’anni di ritardo rispetto alla prevista data d’uscita – dovrebbe essere lanciato il 5 novembre -. La cantante, 33enne, ha infatti sempre fatto uscire gli album (19, 21 e 25) nell’anno in cui aveva l’età indicata proprio dal titolo, ma il quarto disco arriva solo nel 2021, e non nel 2019, complice anche la pandemia. Nel mezzo, un divorzio, dal marito Simon Konecki, un nuovo amore, e una nuova immagine fisica che ha sorpreso, incantato, ma anche dato adito alle solite critiche: Adele è dimagrita perché si trovava brutta, Adele piaceva di più prima perché era “diversa”, Adele fa la paladina della body acceptance ma poi dimagrisce anche lei per uniformarsi a tutte le altre. Vi ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 8 ottobre 2021)è pronta a tornare alla grande con 30, il nuovo album che arriva con un paio d’anni di ritardo rispetto alla prevista data d’uscita – dovrebbe essere lanciato il 5 novembre -. La cantante, 33enne, ha infattifatto uscire gli album (19, 21 e 25) nell’anno in cui aveva l’età indicata proprio dal titolo, ma il quarto disco arriva solo nel 2021, e non nel 2019, complice anche la pandemia. Nel mezzo, un divorzio, dal marito Simon Konecki, un nuovo amore, e una nuova immagine fisica che ha sorpreso, incantato, ma anche dato adito alle solite critiche:è dimagrita perché si trovava brutta,piaceva di più prima perché era “diversa”,fa la paladina della body acceptance ma poi dimagrisce anche lei per uniformarsi a tutte le altre. Vi ...

