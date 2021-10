Hyundai IONIQ5, la prova de Il Fatto.it – La crossover elettrica e stilosa – FOTO (Di venerdì 8 ottobre 2021) IONIQ è la fusione dei termini “ion” (ione) e “unique” (unico) e la IONIQ 5 è davvero unica nel suo genere, oltre ad essere la capostipite del nuovo brand di Hyundai dedicato ai veicoli elettrici. Una vera e propria famiglia di veicoli per la mobilità del futuro, che sarà ampliata con l’arrivo della IONIQ 6 e della IONIQ 7. L’obiettivo della Casa coreana è chiaro: diventare i principali fornitori di mobilità a zero emissioni e, proprio per questo, le tappe sono già tracciate. Dal 2035 in Europa saranno con ogni probabilità vendute solo EV e nel 2045 sarà raggiunta la neutralità carbonica per tutta la filiera produttiva. In Italia la quota di mercato a fine settembre della casa coreana è del 2,9%, in crescita dello 0,3% rispetto all’anno scorso e, l’arrivo della IONIQ 5 getta le basi per un ulteriore aumento. IONIQ 5 è la prima ad essere costruita sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) IONIQ è la fusione dei termini “ion” (ione) e “unique” (unico) e la IONIQ 5 è davvero unica nel suo genere, oltre ad essere la capostipite del nuovo brand didedicato ai veicoli elettrici. Una vera e propria famiglia di veicoli per la mobilità del futuro, che sarà ampliata con l’arrivo della IONIQ 6 e della IONIQ 7. L’obiettivo della Casa coreana è chiaro: diventare i principali fornitori di mobilità a zero emissioni e, proprio per questo, le tappe sono già tracciate. Dal 2035 in Europa saranno con ogni probabilità vendute solo EV e nel 2045 sarà raggiunta la neutralità carbonica per tutta la filiera produttiva. In Italia la quota di mercato a fine settembre della casa coreana è del 2,9%, in crescita dello 0,3% rispetto all’anno scorso e, l’arrivo della IONIQ 5 getta le basi per un ulteriore aumento. IONIQ 5 è la prima ad essere costruita sulla ...

