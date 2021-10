Hotel Transylvania 4 sbarca su Prime Video il 14 gennaio 2022 (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Hotel Transylvania 4” arriva su Prime Video il 14 gennaio 2022. Quarto e ultimo episodio della saga, verrà trasmesso in 240 Paesi del mondo grazie all’acquisto dei diritti streaming da parte di Amazon. Genndy Tartakovsky questa volta sarà sceneggiatore ed executive producer, mentre la regia è stata lasciata nelle mani dei registi Jennifer Kluska e Derek Drymon. Hotel Transylvania 4 in arrivo su Prime Video in 240 Paesi del mondo Il 14 gennaio 2022 uscirà su Prime Video il quarto e ultimo capitolo della saga di “Hotel Transylvania”. Amazon ha acquistato i diritti streaming del film d’animazione della Sony ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) “4” arriva suil 14. Quarto e ultimo episodio della saga, verrà trasmesso in 240 Paesi del mondo grazie all’acquisto dei diritti streaming da parte di Amazon. Genndy Tartakovsky questa volta sarà sceneggiatore ed executive producer, mentre la regia è stata lasciata nelle mani dei registi Jennifer Kluska e Derek Drymon.4 in arrivo suin 240 Paesi del mondo Il 14uscirà suil quarto e ultimo capitolo della saga di “”. Amazon ha acquistato i diritti streaming del film d’animazione della Sony ...

