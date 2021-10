Hockey ghiaccio | ICE League 2021-2022 | Bolzano e Val Pusteria cadono rovinosamente contro Innsbruck e Lubiana

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Venerdì sera di grande importanza per quanto riguarda la ICE. Le due squadre italiane erano sule hanno chiuso con due brutte sconfitte.cade fragorosamente in casa, mentre Valpassa in vantaggio ma viene sconfitta al’Olimpija. A questo punto la classifica generale vede Fehervar al comando con 18 punti davanti proprio all’Olimpija con 16 punti.rimane al sesto posto con 11 punti, mentre Valè nona con 9. HCB Südtirol Alperia – HC TIWAG2-5 : dopo il brillante successo di Salisburgo in Champions, ...

Dopo il successo di giovedì sera per 4 - 1 contro la Spagna , giornata di riposo per la nazionale femminile disuimpegnata a Torre Pellice nel torneo di pre - qualificazione olimpica . Domani sera (sabato 9 ottobre), però, il quadrangolare riprende con la seconda delle tre sfide, sulla carta ...La formazione di Egna è avanti in classifica di tre lunghezze rispetto al Varese, limitate dalla sconfitta suldi Bressanone la settimana passata. Per i Mastini sarà importante provare ad ...Fora in rete In avvio di partita il Berna ha subito la possibilità di giostrare con l’uomo in più sul ghiaccio. L’Ambrì si difende con ordine e una volta ristabilita la par ...È davvero un momento no per il Lugano. Ormai oltremodo incerottata, la formazione di McSorley è infatti incorsa a Davos nella terza sconfitta consecutiva - nel giro di sei giorni tra campionato e Cham ...