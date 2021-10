Highlights e gol Venezuela-Brasile 1-3, Qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) (Di venerdì 8 ottobre 2021) I VIDEO Highlights e tutti i gol di Venezuela-Brasile, sfida valevole per le Qualificazioni sudamericane ai Mondiali del Qatar 2022. Sul campo dell’Estadio Olimpico de la UCV, a Caracas, i padroni di casa firmano il primo gol con Ramirez (11?). Nella ripresa arriva però la reazione della squadra verdeoro, che prima pareggia i conti con Marquinhos (71?) e poi piazza l’allungo nel finale. Gabriel Barbosa firma il raddoppio all’85’, poi Antony (90+5?) mette a segno la rete del definitivo 3-1 che vale i tre punti a Neymar e compagni. Di seguito le immagini salienti della partita. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE GOL SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ie tutti i gol di, sfida valevole per lesudamericane aidel Qatar. Sul campo dell’Estadio Olimpico de la UCV, a Caracas, i padroni di casa firmano il primo gol con Ramirez (11?). Nella ripresa arriva però la reazione della squadra verdeoro, che prima pareggia i conti con Marquinhos (71?) e poi piazza l’allungo nel finale. Gabriel Barbosa firma il raddoppio all’85’, poi Antony (90+5?) mette a segno la rete del definitivo 3-1 che vale i tre punti a Neymar e compagni. Di seguito le immagini salienti della partita. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE GOL SportFace.

