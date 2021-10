Highlights e gol Russia-Slovacchia 1-0, qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il VIDEO con gli Highlights ed i gol di Russia-Slovacchia 1-0, sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022. La squadra di Karpin conquista tre punti fondamentali e tiene il passo della Croazia. Le due nazionali adesso sono entrambe prime con 16 punti nel Gruppo H. Decide al 24? del primo tempo uno sfortunato autogol di Skriniar. Il difensore dell’Inter non valuta bene un cross basso proveniente dalla sinistra ed in scivolata mette il pallone alle spalle del proprio estremo difensore. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilcon glied i gol di1-0, sfida valida per leai prossimiin Qatar del. La squadra di Karpin conquista tre punti fondamentali e tiene il passo della Croazia. Le due nazionali adesso sono entrambe prime con 16 punti nel Gruppo H. Decide al 24? del primo tempo uno sfortunato autogol di Skriniar. Il difensore dell’Inter non valuta bene un cross basso proveniente dalla sinistra ed in scivolata mette il pallone alle spalle del proprio estremo difensore. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS @EdDzeko ?? Dopo soltanto 33 secondi dal suo ingresso in campo, è il gol più veloce messo a segno d… - acmilan : Thrige with the winner ? The Rossonere are back to winning ways in Naples: watch how it unfolded ? È il gol di Thr… - Pall_Gonfiato : Qualificazione #EuropeiU21, #BosniaItalia 1-2 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): #Okoli e #Vignato regalano tre punti agli azz… - koki5_3 : RT @acmilan: Thrige with the winner ? The Rossonere are back to winning ways in Naples: watch how it unfolded ? È il gol di Thrige a regal… - Skysurfer72 : RT @elturro666: Non ho visto la partita ma ho visto adesso gli highlights: l'orgasmo di Trevisani sul gol di Lukaku degno delle migliori pe… -