Highlights e gol Malta-Slovenia 0-4, qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) (Di sabato 9 ottobre 2021) Il VIDEO con gli Highlights ed i gol di Malta-Slovenia 0-4, sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022. Decisivo Josip Ilicic con una doppietta. L'atalantino ha aperto le marcature al 27? e si è ripetuto al 60? siglando il terzo gol. Nel mezzo la rete di Sporar al 49? con una bellissima girata di destro. Chiude i giochi Sesko, che al 67? cala il definitivo poker. Gli ospiti salgono a 10 punti nel Gruppo H, ancora ben distanti dalla coppia di testa. Croazia e Russia, infatti, sembrano quasi irraggiungibili con i loro 16 punti. ILICIC: 1-0 SPORAR: 2-0 ILICIC: 3-0 SESKO: 4-0 SportFace.

