Highlights e gol Germania-Romania 2-1, qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Germania-Romania 2-1, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Ad Amburgo i tedeschi ospitano i rumeni e la partita è subito scoppiettante: rigore dato da Cakir ai padroni di casa tolto col Var, passano pochi secondi e Hagi firma il vantaggio. Nella ripresa il pareggio firmato da Gnabry, a pochi giri di lancette dal termine ci pensa Muller a firmare il ribaltone. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilcon glie i gol di2-1, match valido per leaiin Qatar. Ad Amburgo i tedeschi ospitano i rumeni e la partita è subito scoppiettante: rigore dato da Cakir ai padroni di casa tolto col Var, passano pochi secondi e Hagi firma il vantaggio. Nella ripresa il pareggio firmato da Gnabry, a pochi giri di lancette dal termine ci pensa Muller a firmare il ribaltone. SportFace.

