Henna | disponibile il nuovo singolo La cosa più bella che c’è VIDEO

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Finalmente èsulle piattaforme digitali ilLapiùche c’è, della cantautrice valtellinesenegli store digitali ilLapiùche c’è. Distribuito dall’etichetta The Orchard, la nuova traccia della cantautricesarà in rotazione radiofonica a partire dall’8 ottobre. Il brano è una vera e propria dedica alle persone che si trovano a vivere dei momenti di sconforto. Quando tutto sembra perduto, la cantante vuole ricordare a chi ascolta che si aprirà sempre uno spiraglio, che permetta alla luce di illuminare il mondo: Lapiùche c’è è un incoraggiamento a non sentirsi mai soli. In ...

Sfwebzine : HENNA: è disponibile “LA COSA PIÙ BELLA CHE C’È -

Ultime Notizie dalla rete : Henna disponibile

L'Opinionista

... trasmessa su Sky, TG24, Sky GO e Now eanche in Germania, Austria e Svizzera. ... Esso ha origine da un termine della lingua sicana, Ennaan, ellenizzato inper i Greci, indicato come ...... trasmessa su Sky, TG24, Sky GO e Now eanche in Germania, Austria e Svizzera. ... Esso ha origine da un termine della lingua sicana, Ennaan, ellenizzato inper i Greci, indicato come ...È disponibile negli store digitali il nuovo singolo La cosa più bella che c’è. Distribuito dall’etichetta The Orchard, la nuova traccia della cantautrice Henna sarà in rotazione radiofonica a partire ...È disponibile sulle piattaforme digitali 'La cosa più bella che c'è' (distribuzione The Orchard) il nuovo singolo della cantautrice Henna in radio da domani, 8 ottobre. Il brano è una dedica ai moment ...