“Ha bisogno di aiuto”. Lulù Selassié, l’allarme al GF Vip: “Dobbiamo fare qualcosa” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella casa del GF Vip 6 Francesca Cipriani lancia l’allarme su Lulù Selassié: “Ragazze, Lulù non credo stia molto bene. Piccola, va in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciolotta, io me ne sono accorta”. Le parole di Francesca Cipriani sembrano alludere ad un disturbo bulimico di Lulù, e proprio su questo punto si è confrontata con Raffaella Fico e Sophie Codegoni. Lulù Selassié, sospetti su disturbi alimentari Ed è proprio Sophie Codegoni a ricordare che Andrea Casalino aveva già tentato di affrontare il problema con Lulù Selassié. Lui le aveva chiesto esplicitamente perché andasse in bagno dopo ogni pasto e le aveva fatto capire di sapere che andasse a vomitare, e lei le aveva risposto: “Io ho vomitato? Ma no, ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella casa del GF Vip 6 Francesca Cipriani lanciasu: “Ragazze,non credo stia molto bene. Piccola, va in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciolotta, io me ne sono accorta”. Le parole di Francesca Cipriani sembrano alludere ad un disturbo bulimico di, e proprio su questo punto si è confrontata con Raffaella Fico e Sophie Codegoni., sospetti su disturbi alimentari Ed è proprio Sophie Codegoni a ricordare che Andrea Casalino aveva già tentato di affrontare il problema con. Lui le aveva chiesto esplicitamente perché andasse in bagno dopo ogni pasto e le aveva fatto capire di sapere che andasse a vomitare, e lei le aveva risposto: “Io ho vomitato? Ma no, ...

