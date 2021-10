Gualtieri | Pnrr opportunità irripetibile per trasformare Roma

(Di venerdì 8 ottobre 2021) "Ilè un'unica e" per. "Ci sono miliardi per rimettere a posto questa città, per ripartire, per creare posti di lavoro, per avere politiche di inclusione, per avere ...

Advertising

LilianaCherubi1 : @lageloni @Emanuele676 @mrfool @salvini_giacomo @CarloCalenda Fate una guerra fra bande, godete se una fazione socc… - AntoFerrantePD : RT @gualtierieurope: Fondi del #Pnrr, #Giubileo2025, #EXPO2030, occasioni di rinascita per #Roma. Diretta?? - gualtierieurope : Fondi del #Pnrr, #Giubileo2025, #EXPO2030, occasioni di rinascita per #Roma. Diretta?? - camcomroma : ?? Roberto #Gualtieri: «I temi prioritari di una campagna elettorale di solito sono quelli emergenziali ma noi stiam… - FerrGior : RT @f_depaoli: 'Conte e Gualtieri hanno portato a casa 209 miliardi' 'Il pnrr di Draghi è copiato al 95% da quello di Conte, con un 5% peg… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri Pnrr

askanews

"Ilè un'opportunità unica e irripetibile" per Roma. "Ci sono miliardi per rimettere a posto questa ... Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra Roberto, a margine di ......a un dibattito al Tempio di Adriano per parlare di, alcuni organi di informazione riportano che il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti avrebbe disertato il confronto conRoma, 8 ott. (askanews) - 'Il Pnrr è un'opportunità unica e irripetibile' per Roma. 'Ci sono miliardi per rimettere a posto questa città, ...Il messaggio del neo-sindaco di Bologna al Pd: "Si apre una fase costituente per le elezioni del 2023, che non abbiamo ancora vinto: solo con una ...