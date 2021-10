Green pass obbligatorio in azienda da venerdì 15 ottobre: le regole da seguire e i nodi da sciogliere) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il conto alla rovescia è cominciato, dal 15 ottobre sarà obbligatorio esibire il Green pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati, come previsto dal decreto del 17 settembre.... Leggi su ilmattino (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il conto alla rovescia è cominciato, dal 15saràesibire ilsui luoghi di lavoro pubblici e privati, come previsto dal decreto del 17 settembre....

Advertising

borghi_claudio : L'audizione del Prof. Cosentino oggi in Senato da ascoltare con attenzione. Il green pass non ha alcun fondamento d… - NicolaPorro : ?? 'Non vaccinati trattati come i non #ariani'. Prendetevi due minuti per ascoltare l'incredibile atto di accusa di… - borghi_claudio : Secondo me non c'è nulla da valutare. Anche in questo caso, come per il catasto, la soluzione per vivere tranquill… - stefanoedo : RT @mrk4m1: Il green pass si sta velocemente trasformando in uno strumento di controllo di massa. Lo dico da mesi, prendendomi anche insult… - karmaairl : @mamflo86 @RomaNoGreenPass @Federicoscala Già solo per il fatto che il Green pass abbia una validità superiore a qu… -