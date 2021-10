Green pass dal 6 agosto 2021: come averlo e dove scaricarlo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Mancano poche ore al semaforo verde per quanto riguarda il Green pass, al via dal 6 agosto 2021 in Italia. La Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa: una novità che tanto ha fatto discutere, ma che presto potrebbe essere realtà anche per treni, aerei e navi. come SI SCARICA? Il modo più semplice per scaricare il Green pass avviene attraverso il sito www.dgc.gov.it, dove inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’avvenuta certificazione verde (data dell’ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo) è possibile recuperare ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Mancano poche ore al semaforo verde per quanto riguarda il, al via dal 6in Italia. La Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa: una novità che tanto ha fatto discutere, ma che presto potrebbe essere realtà anche per treni, aerei e navi.SI SCARICA? Il modo più semplice per scaricare ilavviene attraverso il sito www.dgc.gov.it,inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’avvenuta certificazione verde (data dell’ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo) è possibile recuperare ...

Advertising

borghi_claudio : L'audizione del Prof. Cosentino oggi in Senato da ascoltare con attenzione. Il green pass non ha alcun fondamento d… - borghi_claudio : Secondo me non c'è nulla da valutare. Anche in questo caso, come per il catasto, la soluzione per vivere tranquill… - NicolaPorro : ?? 'Non vaccinati trattati come i non #ariani'. Prendetevi due minuti per ascoltare l'incredibile atto di accusa di… - _MoonDreams : RT @IlariaBifarini: Resistete all’obbligo surrettizio del vaccino e al ricatto del green pass! La narrativa del terrorismo sanitario potreb… - allanpo22646751 : @leonidagram_ @leumasillec @Daniele72RSPP tutto è relativo, in questo campo. il 47% è ben maggiore di 0, concordo,… -