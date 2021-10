Green Blue Days | Granese protagonista con Agritettura 6 0 Previsti lunch box solidali e una birra molto speciale

(Di venerdì 8 ottobre 2021) L’architetto Diegoha coniato per i, in programma per metà settimana prossima a Napoli (13-15 ottobre, Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, www..it), l’espressione6.0, un concetto che sa di sostenibilità ed innovazione, messo a punto con vari partner dell’agrifood, tra cui De Matteis Agroalimentare SpA, che con la creazione della filiera Armando – nata nel 2010 su intuizione del presidente e Cavaliere del Lavoro, Armando Enzo De Matteis – prevede la firma di un accordo diretto con ogni singolo coltivatore di grano per la selezione divarietà di altissima qualità, la tracciabilità totale del prodotto e un complesso sistema di controlli control’uso di pesticidi e glifosato. Diego ...

eziomauro : Vanessa Nakate: 'Io ci spero, la Terra può salvarsi. Ma a scuola si insegni la giustizia climatica' - BellezzaItalia : Pantelleria, alla scoperta del giardino pantesco - BossoLuciano : Hanno tre cuori e muoiono dopo l'accoppiamento: 10 curiosità sui polpi - Nitch_P : Città, accesso al verde e salute. Trieste e Torino peggiori d'Europa - ErmannoKilgore : Anche i fiumi in pianura … -

Ultime Notizie dalla rete : Green Blue

La Repubblica

... il 90% delle merci viaggia via mare ed utilizza ampiamente carburanti non. Le città di mare ...Economy vuole aggregare i fornitori dell'ecosistema del mare senza tralasciare le opportunità ...economy aiutano ad arginare la crisi L'economia blu e verde si sono rilevate armi importanti in diversi territori per limitare i danni della pandemia sulla ricchezza prodotta. Sei ...120 i dipendenti coinvolti in una giornata di sensibilizzazione sulla cura dell’ambiente e la pulizia delle spiagge ...A 70 anni l'expedition leader del National Geographic, oggi anche ambassador di One Ocean Foundation, racconta come ha visto il mondo cambiare e ...