Graziani | Insigne? De Laurentiis non rinnoverà il contratto | vi spiego il motivo

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 8 ottobre 2021) A "1 Football Club" su 1 Station Radio è intervenuto Ciccio, ex campione del Mondo dell'82. Queste le sue parole: "L'europeo è stato solo un punto di partenza per la Nazionale di Mancini. Manca un bomber? Abbiamo Immobile e Belotti fuori, l'unica cosa che rimprovero a Roberto è il non aver avuto il coraggio di buttare nella mischia un giovane, come Kean o Raspadori. Dopo 37 risultati utili consecutivi ci possono stare un paio di partite storte, soprattutto perché abbiamo affrontato la Spagna". Sul Torino, squadra in cui ha militato tra il 1973 ed il 1981: "Juric ha portato la mentalità giusta, quella che incarna lo spirito del Toro. Non mi sorprende che i granata stiano giocando bene sotto la sua gestione, più che altro è stato ridicolo vederli combattere per non retrocedere nella scorsa stagione, con quella rosa. Quello che non mi piace di Ivan è la ...