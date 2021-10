Gravina: «Mondiali biennali? Atto di isterismo» (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Il problema è serio. La nuova competizione, così com’è stata strutturata, relega le attività delle Nazionali durante l’anno ad un mese e due finestre. Ergo: tocca sospendere i campionati, significa uccidere l’attività anche commerciale, ci sono troppe indicazioni negative. Poi qualcuno mi dovrà spiegare, quando si parla di valorizzazione del Mondiale o dell’Europeo del calcio femminile, quando si disputerebbe? Contemporaneamente? Mi sembra un Atto di isterismo e oggi nel mondo del calcio ne abbiamo già diversi, con idee di superleghe e via dicendo”. Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, scendendo dal palco del Festival dello sport di Trento in merito all’ipotesi di un Campionato del mondo biennale. Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Il problema è serio. La nuova competizione, così com’è stata strutturata, relega le attività delle Nazionali durante l’anno ad un mese e due finestre. Ergo: tocca sospendere i campionati, significa uccidere l’attività anche commerciale, ci sono troppe indicazioni negative. Poi qualcuno mi dovrà spiegare, quando si parla di valorizzazione del Mondiale o dell’Europeo del calcio femminile, quando si disputerebbe? Contemporaneamente? Mi sembra undie oggi nel mondo del calcio ne abbiamo già diversi, con idee di superleghe e via dicendo”. Così Gabriele, presidente della Figc, scendendo dal palco del Festival dello sport di Trento in merito all’ipotesi di un Campionato del mondo biennale.

