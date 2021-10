Gravina | Mancini | «Leale ed è giusto contratto fino al 2026»

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Quando sono arrivatoera già lì. Io l’ho solo riconfermato. Ho avuto solo l’intuizione, prima dell’Europeo, di fare un gesto di fiducia e responsabilità rinnovandogli il. Ho trovato una persona responsabile,e intellettualmente onesta. Abbiamo puntato sul progetto e ci siamo trovati benissimo. Dunquepuntare sul rinnovo delnon di due anni, com’è consuetudine per le Nazionali, ma di quattro annial”. Lo ha detto il presidente della Federcalcio, Gabriele, dal palco del Festival dello sport di Trento.

