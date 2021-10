Gravina: “Mancini ha creduto nel progetto. Italia-Argentina dove? Mi piacerebbe a Napoli” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gravina entusiasta di Mancini perché ha creduto nel progetto. Riguardo la location di Italia-Argentina annuncia che gli piacerebbe a Napoli L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 8 ottobre 2021)entusiasta diperché hanel. Riguardo la location diannuncia che gliL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

infoitsport : Gravina: “Mancini fino al 2026, Italia-Argentina si farà” - sportli26181512 : Italia, Mancini: 'Ritorno di Balotelli? Nessuno è escluso. L'occasione per Lucca arriverà': Presente al Festival de… - SkySport : #Italia, #Mancini: 'Ritorno di #Balotelli? Nessuno è escluso. L'occasione per #Lucca arriverà' #SkySport - CalcioPillole : #Gravina: '#Mancini fino al 2026, Italia-Argentina si farà presto' - sportli26181512 : Mancini: 'Balotelli in Nazionale? Dipende da lui'. Gravina: 'No al Mondiale ogni due anni': Mancini: 'Balotelli in… -