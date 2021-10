Gravina: "Mancini corteggiato. Vorrei l'Europeo 2028 in Italia" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nonostante il fresco ko nella semifinale di Nations League , Roberto Mancini resta uno dei grandi protagonisti del magico 2021 dello sport Italiano. Il ct è stato alla guida della squadra che ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nonostante il fresco ko nella semifinale di Nations League , Robertoresta uno dei grandi protagonisti del magico 2021 dello sportno. Il ct è stato alla guida della squadra che ha ...

Advertising

gilnar76 : Gravina: «Dispiaciuto per Donnarumma. Mancini? Lo volevano altre squadre» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Gravina: «Dispiaciuto per Donnarumma. Mancini? Lo volevano altre squadre» - - TUTTOJUVE_COM : Gravini: 'Con Mancini fino al 2026' - FantaMasterApp : 'Gravina sul futuro dell’Italia: “Mancini fino al 2026. Ospitare Euro 2028? Ci proveremo”' - andreastoolbox : Italia, Mancini: 'Ritorno di Balotelli? Nessuno è escluso. L'occasione per Lucca arriverà' | Sky Sport… -